Кроссовер влетел в столб на трассе М-4 «Дон» под Тулой

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Утром 2 августа на трассе М-4 «Дон» в Узловском районе произошло ДТП. Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, примерно на 219-м километре (неподалеку от Ильинки) произошло ДТП.

Судя по снятым кадрам, следуя в направлении от Москвы водитель автомобиля Mercedes-Benz GLS не справился с управлением и врезался в фонарный столб. На месте происшествия работают медики и сотрудники ГИБДД.

По данным региональной Госавтоинспекции, в результате ДТП никто не пострадал.

Новость обновлена в 10.28. Уточнена модель автомобиля, добавлена информация ГИБДД об отсутствии пострадавших.