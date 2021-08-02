новости
новости
Регистрация
Кроссовер влетел в столб на трассе М-4 «Дон» под Тулой
Фото: Читатель 739

Кроссовер влетел в столб на трассе М-4 «Дон» под Тулой

Авария произошла в Узловском районе.

Утром 2 августа на трассе М-4 «Дон» в Узловском районе произошло ДТП. Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, примерно на 219-м километре (неподалеку от Ильинки) произошло ДТП.
 
 
Судя по снятым кадрам, следуя в направлении от Москвы водитель автомобиля Mercedes-Benz GLS не справился с управлением и врезался в фонарный столб. На месте происшествия работают медики и сотрудники ГИБДД.
 
 
По данным региональной Госавтоинспекции, в результате ДТП никто не пострадал.
 
Новость обновлена в 10.28.  Уточнена модель автомобиля, добавлена информация ГИБДД об отсутствии пострадавших.
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 09:54 0
Другие статьи по темам
Событие
ДТПгибддпроисшествия
Место
Тульская областьУзловский район
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Веневском районе сгорела баня
В Веневском районе сгорела баня
14-летняя школьница и 19-летний парень в Туле до сих пор не найдены
14-летняя школьница и 19-летний парень в Туле до сих пор не найдены
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.