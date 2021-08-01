Из-за жары в Туле снова бесплатно раздают воду
Это будут делать до момента снижения температуры ниже 27 градусов тепла.
1 августа ожидается повышение температуры воздуха выше 30 градусов. Поэтому, по поручению главы городской администрации Дмитрия Миляева, в областной столице организована бесплатная раздача питьевой воды.
Воду раздают на точках по продаже кваса по следующим адресам:
- ул. М. Горького, д.14;
- ул. Октябрьская, д.9;
- ул. Пузакова, д.5;
- пересечение ул. Смидович и ул. 9 Мая, д.5;
- ул. Кутузова, д.13;
- ул. Вильямса, д.32;
- пересечение ул. Марата, д.26 и ул. Плеханова;
- ул. Металлургов, д.43;
- ул. Металлургов, д.62;
- ул. Фрунзе, д.5;
- ул. Кауля, д.45;
- ул. Н. Руднева, д.62;
- пр-кт Ленина, д.28;
- пересечение ул. Жаворонкова и ул. Ф. Энгельса;
- Красноармейский пр-кт, д.17;
- ул. Октябрьская, д.95;
- Красноармейский пр-кт, д.48, корп.2.
Также дополнительно к данным точкам размещены пункты по раздаче воды по следующим адресам:
- пересечение пр-та Ленина и ул. Советской;
- пересечение ул. Первомайской и пр-кта Ленина;
- пересечение ул. Октябрьской и ул. Пузакова.
Раздача воды продолжится и в последующие дни до момента снижения температуры ниже 27 градусов тепла.
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