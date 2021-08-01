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Из-за жары в Туле снова бесплатно раздают воду

Из-за жары в Туле снова бесплатно раздают воду

Это будут делать до момента снижения температуры ниже 27 градусов тепла.

1 августа ожидается повышение температуры воздуха выше 30 градусов. Поэтому, по поручению главы городской администрации Дмитрия Миляева, в областной столице организована бесплатная раздача питьевой воды.
 
Воду раздают на точках по продаже кваса по следующим адресам:
 
  • ул. М. Горького, д.14;
  • ул. Октябрьская, д.9;
  • ул. Пузакова, д.5;
  • пересечение ул. Смидович и ул. 9 Мая, д.5;
  • ул. Кутузова, д.13;
  • ул. Вильямса, д.32;
  • пересечение ул. Марата, д.26 и ул. Плеханова;
  • ул. Металлургов, д.43;
  • ул. Металлургов, д.62;
  • ул. Фрунзе, д.5;
  • ул. Кауля, д.45;
  • ул. Н. Руднева, д.62;
  • пр-кт Ленина, д.28;
  • пересечение ул. Жаворонкова и ул. Ф. Энгельса;
  • Красноармейский пр-кт, д.17;
  • ул. Октябрьская, д.95;
  • Красноармейский пр-кт, д.48, корп.2.
Также дополнительно к данным точкам размещены пункты по раздаче воды по следующим адресам:
  • пересечение пр-та Ленина и ул. Советской;
  • пересечение ул. Первомайской и пр-кта Ленина;
  • пересечение ул. Октябрьской и ул. Пузакова.
Раздача воды продолжится и в последующие дни до момента снижения температуры ниже 27 градусов тепла.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 13:59 +3
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