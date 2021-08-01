Из-за жары в Туле снова бесплатно раздают воду

Это будут делать до момента снижения температуры ниже 27 градусов тепла.

1 августа ожидается повышение температуры воздуха выше 30 градусов. Поэтому, по поручению главы городской администрации Дмитрия Миляева, в областной столице организована бесплатная раздача питьевой воды.

Воду раздают на точках по продаже кваса по следующим адресам:

ул. М. Горького, д.14;

ул. Октябрьская, д.9;

ул. Пузакова, д.5;

пересечение ул. Смидович и ул. 9 Мая, д.5;

ул. Кутузова, д.13;

ул. Вильямса, д.32;

пересечение ул. Марата, д.26 и ул. Плеханова;

ул. Металлургов, д.43;

ул. Металлургов, д.62;

ул. Фрунзе, д.5;

ул. Кауля, д.45;

ул. Н. Руднева, д.62;

пр-кт Ленина, д.28;

пересечение ул. Жаворонкова и ул. Ф. Энгельса;

Красноармейский пр-кт, д.17;

ул. Октябрьская, д.95;

Красноармейский пр-кт, д.48, корп.2.

Также дополнительно к данным точкам размещены пункты по раздаче воды по следующим адресам:

пересечение пр-та Ленина и ул. Советской;

пересечение ул. Первомайской и пр-кта Ленина;

пересечение ул. Октябрьской и ул. Пузакова.

Раздача воды продолжится и в последующие дни до момента снижения температуры ниже 27 градусов тепла.