Убил жену 14 лет назад: житель Тульской области получил 9,5 лет колонии

В Плавском районе вынесли приговор местному жителю, в 2007 году жестоко избившему свою жену, которая впоследствии скончалась. На основании вердикта присяжных мужчину признали виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (тяжкий вред здоровью, повлекший по неосторожности смерть потерпевшего)

«В суде с учетом доказательств, грамотно представленных государственным обвинителем, установлено, что 14 лет назад житель Плавского района на почве ревности избил 21-летнюю супругу и выгнал ее на лестничную площадку в подъезд дома по месту жительства, где женщину обнаружили соседи. Спустя полтора месяца потерпевшая скончалась в больнице», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Суд приговорил мужчину к 9,5 годам исправительной колонии строгого режима. Также удовлетворен иск потерпевшего о взыскании морального вреда в размере 800 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.