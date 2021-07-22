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Убил жену 14 лет назад: житель Тульской области получил 9,5 лет колонии

Убил жену 14 лет назад: житель Тульской области получил 9,5 лет колонии

Приговор вынесли на основании вердикта присяжных заседателей.

В Плавском районе вынесли приговор местному жителю, в 2007 году жестоко избившему свою жену, которая впоследствии скончалась. На основании вердикта присяжных мужчину признали виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (тяжкий вред здоровью, повлекший по неосторожности смерть потерпевшего)
 
«В суде с учетом доказательств, грамотно представленных государственным обвинителем, установлено, что 14 лет назад житель Плавского района на почве ревности избил 21-летнюю супругу и выгнал ее на лестничную площадку в подъезд дома по месту жительства, где женщину обнаружили соседи. Спустя полтора месяца потерпевшая скончалась в больнице», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
 
Суд приговорил мужчину к 9,5 годам исправительной колонии строгого режима. Также удовлетворен иск потерпевшего о взыскании морального вреда в размере 800 тысяч рублей.
 
Приговор в законную силу не вступил.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 19:09 0
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