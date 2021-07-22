В Туле общественники выступили против строительства развязки на ул. Ложевой

Активисты тульской организации «Городские проекты» выступили против строительства новой развязки на улице Ложевой. Об этом они написали на своей странице «ВКонтакте»:

– Администрацией Тулы был подписан проект планирования и межевания территории будущего перекрестка ул. Ложевой и Восточного путепровода. Уже вышла новость о том, что ул. Ложевая будет расширена до восьми полос, а сам перекресток хотят спроектировать в виде развязки в несколько уровней. Считается, что основной задачей данного перекрестка будет более эффективное использование расширенного на две полосы Восточного путепровода и ул. Ложевой, которую также планируется расширить. Но может ли один перекресток или расширение ряда улиц решить проблемы пробок в Туле и Пролетарском районе? Не упускаются ли из виду другие проблемы, не решаемые годами или допускаются новые ошибки, которые будет еще сложнее решить?

Общественники считают, что расширение дорог и строительство многоуровневых развязок не избавит город от пробок. Для решения этой проблемы необходимо руководствоваться такими пунктами:

уменьшать автомобилизацию, предоставляя автомобилистам достойную альтернативу личному транспорту;

дать общественному транспорту приоритет на дорогах;

сделать общественный транспорт более комфортным и современным;

развивать альтернативные средства передвижения по городу в виде велосипедов, электросамокатов, чтобы уменьшить нагрузку на автомобильные дороги.

Также «Городские проекты» назвали текущие проблемы перекрестка Восточного путепровода, Ложевой, Металлургов.

Проблема 1. Пешеходная связность. Перекресток улиц Ложевой и Рязанской не имеет средств обеспечения безопасности для пешеходов, на нем отсутствует безбарьерная среда, а на преодоление перекрестка уходит очень много времени.

Чтобы пройти пешком или проехать на велосипеде (по неплохой велодорожке, которую сделали после реконструкции) в сторону Ложевой или Плеханова, нужно сделать большой крюк.

Проблема 2. Общественный транспорт на перекрестке. С проблемами при проезде перекрестка сталкиваются как трамваи, так и автобусы. Причем трамваи нередко в прямом смысле.

После расширения Восточки разделитель полос полностью закрывает обзор на трамвайные пути (для водителей, движущихся с Восточки). Кроме того, транспорт, движущийся по левому ряду, перекрывает обзор водителям в правом ряду. Результат — регулярные ДТП. Водители машин просто не замечают трамвай.

Проблема 3. Пересекающиеся потоки и большое количество конфликтных точек. В текущей конфигурации на перекрестке пересекается большое количество потоков, весь поток по Ложевой в сторону Металлургов пропускает плотный поток с Рязанской, а автомобили с Рязанской пропускают поток с Металлургов.

Виной тому — конфигурация перекрестка, по сути, в виде кругового движения. Сами по себе круги — хорошее решение, но только на двухполосных дорогах. На многополосных кругах все пересечения и конфликтные точки не улучшают безопасность и увеличивают время прохождения перекрестка.

Проблема 4. Некомфортная среда. В текущем состоянии и в предложенных проектах реконструкции перекрестка улиц Ложевой и Рязанской городская среда и прилегающие улицы представляют собой крайне недружелюбную среду для пешеходов. Это место больше напоминает пересечение автомагистралей за городом, чем городскую улицу.

Активисты считают, что Восточный обвод — изначально некорректно спроектированная улица в пределах города.

Через 10-15 лет, когда территорию вокруг путепровода полностью застроят, станет очевидно, что мы получили скоростную трассу, разделяющую надвое огромный жилой массив. Сама эта трасса заканчивается развязкой. Такой ситуации не должно быть посреди густонаселенного района, и проблемы, перечисленные выше, только усугубятся.

Выводы «Городских проектов» такие. Чего точно не стоит делать:

строить многоуровневую развязку,

менять приоритет движения трамваев,

расширять ул. Ложевую до восьми полос,

строить надземные пешеходные переходы через перекресток.

Активисты предлагают свой концепт варианта реконструкции перекрестка:

обустроить на пересечении трамвайных путей и Восточного обвода пешеходный переход со светофором. Активируется по кнопке и автоматически при приближении трамвая;

для автомобилей, поворачивающих налево с Восточного обвода на ул. Ложевую, нужен накопитель, чтобы увеличить количество машин, проезжающих перекресток за одну фазу светофора;

нужны нерегулируемые пешеходные переходы на поворотах с Восточного обвода на ул. Металлургов и с ул. Ложевой на Восточный обвод;

при движении в сторону ул. Металлургов или в сторону ул. Ложевой предусмотрено искривление проезжей части для успокоения трафика;

через ул. Ложевую на перекрестке обустроить пешеходный переход. Он может включаться как по кнопке, так и в тактовом режиме в зависимости от потока пешеходов.

Друзья, что вы думаете по поводу такого варианта концепции? Делитесь мнениями в комментариях.