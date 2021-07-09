В Алексине на заводе «Тяжпромарматура» загорелась кровля цеха

Накануне вечером в Алексине Тульской области на заводе «Тяжпромарматура» произошел пожар. По словам очевидцев, горела крыша производственного здания, а причиной возгорания могли стать монтажные работы.

«8 июля сотрудниками Главного управления МЧС России по Тульской области были приняты меры по ликвидации возгорания в здании по адресу: ГО Алексин , ул. Некрасова. Сообщение о происшествии поступило в 21.33. К тушению возгорания было привлечено три подразделения. Пострадавших нет, открытое горение было ликвидировано в 22.03. Причины пожара устанавливаются», — сообщили Myslo в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области.