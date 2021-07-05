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В Веневском районе в ДТП пострадали ребенок и двое мужчин
Фото: УГИБДД УМВД России по ТО.

В Веневском районе в ДТП пострадали ребенок и двое мужчин

Водитель был пьян, а 8-летний пассажир находился на переднем сиденье без автокресла.

Вечером 3 июля на 51-м км автодороги Новоклейменово — Ясногорск — Мордвес (Веневский район) произошло ДТП. Съехал в кювет и перевернулся автомобиль Lada Largus. Предполагается, что 39-летний пьяный (1,230 мл/л) водитель не справился с управлением.
 
«Пострадали водитель и пассажиры автомобиля Lada: мужчина 1971 года рождения и несовершеннолетний мальчик 2013 года рождения. Последний находился на переднем пассажирском сиденье, без специального детского удерживающего устройства (автокресла). Все пострадавшие госпитализированы. За рулем авто находился отец ребенка», — сообщила региональная Госавтоинспекция.
 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:00 +1
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Место
Тульская областьВеневский район
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