В Веневском районе в ДТП пострадали ребенок и двое мужчин

Фото: УГИБДД УМВД России по ТО.

Водитель был пьян, а 8-летний пассажир находился на переднем сиденье без автокресла.

Вечером 3 июля на 51-м км автодороги Новоклейменово — Ясногорск — Мордвес (Веневский район) произошло ДТП. Съехал в кювет и перевернулся автомобиль Lada Largus. Предполагается, что 39-летний пьяный (1,230 мл/л) водитель не справился с управлением.

«Пострадали водитель и пассажиры автомобиля Lada: мужчина 1971 года рождения и несовершеннолетний мальчик 2013 года рождения. Последний находился на переднем пассажирском сиденье, без специального детского удерживающего устройства (автокресла). Все пострадавшие госпитализированы. За рулем авто находился отец ребенка», — сообщила региональная Госавтоинспекция.