ВТБ внедряет в Туле выездной формат обслуживания клиентов

Пилотный проект уже успешно реализован на территории Москвы и Московской области и теперь стартовал в 23 городах России. Тула – в их числе. Выездное обслуживание значительно увеличит количество обрабатываемых заявок на продукты, а также существенно сократит время на их оформление и подтверждение.

Новый формат обслуживания ВТБ предполагает выезд финансового консультанта к клиенту и оформление заявки на получение услуги с помощью уникального планшетного приложения DSA Basis. В пилотном проекте участвовали такие услуги, как оформление и рефинансирование кредита наличными и кредитных карт, ипотека и автокредит.

Тестирование приложения началось в феврале на территории Москвы и Московской области. В июне 90 специалистов банка приступили к работе в 23 городах, в июле их число достигнет 450 человек.

«До запуска выездного формата обслуживания сотрудникам банка совместно с клиентом приходилось заполнять бумажные анкеты, направлять их в офис и ждать подтверждения – в целом процесс занимал несколько дней. Теперь все эти процедуры будут автоматизированы, и благодаря новому формату обслуживания каждый менеджер по продажам сможет обработать в 2,5 раза больше заявок ежедневно. Дополнительно мы ведем работу по расширению ассортиментной матрицы для DSA Basis, возможности работы приложения в офлайн-режиме, а также совершенствованию дополнительного рабочего функционала», – отметил заместитель руководителя департамента розничного бизнеса банка ВТБ, вице-президент ВТБ Антон Шикуло.

В ходе пилотного тестирования DSA Basis было обработано почти 5 тысяч заявок на финансовые продукты от клиентов из Москвы и Московской области. Действующие клиенты ВТБ оформляли продажу с помощью QR-кода сотрудника через мобильное приложение. Это позволяло им получить результат сразу же, без посещения отделения банка. Для новых клиентов процедура оформления проводилась на планшете выездного менеджера, где после моментального получения предварительного решения клиент выбирал наиболее удобный для посещения офис для визита за финальным результатом.

«Выездной формат обслуживания органично дополнил линейку активно внедряемых флагманских продуктов ВТБ, таких как виртуальный финансовый консультант, курьерская доставка, получение наличных без карты с помощью QR-кода в новых банкоматах и др. Вместе эти продукты делают банковские услуги комфортными и доступными, без привязки к посещению офисов», – уточнил Антон Шикуло.

Управляющий ВТБ в Тульской области, старший вице-президент Светлана Мужичкова: