В Тульской области прошли съемки программы «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

Фото Кинокомиссии Тульской области.

В Тульской области в парк-отеле «Золотой город» в Веневском районе прошли съемки программы «Военная тайна» телеканала «РЕН ТВ» с ведущим Игорем Прокопенко.

Тема выпуска программы — «Неизвестные факты о Китае».



Как сообщает Кинокомиссия Тульской области, в съемках программы принял участие эксперт по традиции и культуре Китая, руководитель региональной федерации ушу Максим Девяткин.





В программе рассказали о древней китайской архитектуре, практиках развития внутренней энергии монахов монастыря Шаолинь, а также о секретах чайной церемонии и использовании духовных символов и фэншуй в современном Китае.

Эфир программы планируется в конце июня 2021 года.