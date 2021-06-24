Фото Кинокомиссии Тульской области.
В Тульской области прошли съемки программы «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
Тема выпуска программы — «Неизвестные факты о Китае».
В Тульской области в парк-отеле «Золотой город» в Веневском районе прошли съемки программы «Военная тайна» телеканала «РЕН ТВ» с ведущим Игорем Прокопенко.
Тема выпуска программы — «Неизвестные факты о Китае».
Как сообщает Кинокомиссия Тульской области, в съемках программы принял участие эксперт по традиции и культуре Китая, руководитель региональной федерации ушу Максим Девяткин.
В программе рассказали о древней китайской архитектуре, практиках развития внутренней энергии монахов монастыря Шаолинь, а также о секретах чайной церемонии и использовании духовных символов и фэншуй в современном Китае.
Эфир программы планируется в конце июня 2021 года.
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