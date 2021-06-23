Из-за пожара частично перекрыта ул. Оборонная в Туле

Утром 23 июня в районе пересечения улиц Оборонной и Войкова в Туле загорелся частный дом. Об этом корреспонденту Myslo сообщил очевидец происшествия.

«Из дома идет белый дым. Из-за пожарных автомобилей улица частично перекрыта в направлении к Новомосковскому шоссе», — рассказал очевидец.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области уточнили, что горит дом № 18 и на месте работают три пожарных расчета. На момент публикации новости информация о пострадавших не поступала.