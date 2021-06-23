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Из-за пожара частично перекрыта ул. Оборонная в Туле

Из-за пожара частично перекрыта ул. Оборонная в Туле

На месте работают три расчета огнеборцев.

Утром 23 июня в районе пересечения улиц Оборонной и Войкова в Туле загорелся частный дом. Об этом корреспонденту Myslo сообщил очевидец происшествия.
 
«Из дома идет белый дым. Из-за пожарных автомобилей улица частично перекрыта в направлении к Новомосковскому шоссе», — рассказал очевидец.
 
В пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области уточнили, что горит дом № 18 и на месте работают три пожарных расчета. На момент публикации новости информация о пострадавших не поступала.
 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 09:23 +2
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