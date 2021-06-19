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В Тульской области фура влетела в автобус: перекрыта трасса М-2
Фото предоставлены очевидцем происшествия

В Тульской области фура влетела в автобус: перекрыта трасса М-2

На место крупной аварии прилетел вертолет санавиации.

Вечером 19 июня в Щекинском районе Тульской области произошло серьезное ДТП. На трассе М-2 «Крым» в районе деревни Карамышево столкнулись грузовик DAF и маршрутный автобус ГАЗель NEXT. Последний следовал по маршруту «Карамышево-Щекино».
Предполагается, что причиной аварии стал выезд грузовика на полосу встречного движения.

 
По данным регионального МЧС, сообщение о происшествии поступило в 19.05. В результате ДТП пострадали 6 человек, в том числе один ребенок. 
 
«На месте от МЧС работала ОПСС и Щекинская оперативная группа. Была произведена деблокировка пострадавших с использованием ГАСИ «Витязь»», - сообщили в пресс-службе ведомства.
 
По имеющейся на момент публикации новости информации, несмотря на усилия медиков, скончался водитель автобуса.
 
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В Тульской области фура влетела в автобус: перекрыта трасса М-2, Фото: 1
В Тульской области фура влетела в автобус: перекрыта трасса М-2, Фото: 2
В Тульской области фура влетела в автобус: перекрыта трасса М-2, Фото: 3
В Тульской области фура влетела в автобус: перекрыта трасса М-2, Фото: 4
В Тульской области фура влетела в автобус: перекрыта трасса М-2, Фото: 5
В Тульской области фура влетела в автобус: перекрыта трасса М-2, Фото: 6
В Тульской области фура влетела в автобус: перекрыта трасса М-2, Фото: 7
В Тульской области фура влетела в автобус: перекрыта трасса М-2, Фото: 8
В Тульской области фура влетела в автобус: перекрыта трасса М-2, Фото: 9
В Тульской области фура влетела в автобус: перекрыта трасса М-2, Фото: 10
В Тульской области фура влетела в автобус: перекрыта трасса М-2, Фото: 11
В Тульской области фура влетела в автобус: перекрыта трасса М-2, Фото: 12
В Тульской области фура влетела в автобус: перекрыта трасса М-2, Фото: 13
В Тульской области фура влетела в автобус: перекрыта трасса М-2, Фото: 14
В Тульской области фура влетела в автобус: перекрыта трасса М-2, Фото: 15
В Тульской области фура влетела в автобус: перекрыта трасса М-2, Фото: 16
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Автор: Сергей Стариков
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