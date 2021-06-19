В Тульской области фура влетела в автобус: перекрыта трасса М-2

Вечером 19 июня в Щекинском районе Тульской области произошло серьезное ДТП. На трассе М-2 «Крым» в районе деревни Карамышево столкнулись грузовик DAF и маршрутный автобус ГАЗель NEXT. Последний следовал по маршруту «Карамышево-Щекино».

Предполагается, что причиной аварии стал выезд грузовика на полосу встречного движения.

По данным регионального МЧС, сообщение о происшествии поступило в 19.05. В результате ДТП пострадали 6 человек, в том числе один ребенок.

«На месте от МЧС работала ОПСС и Щекинская оперативная группа. Была произведена деблокировка пострадавших с использованием ГАСИ «Витязь»», - сообщили в пресс-службе ведомства.