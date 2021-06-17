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Крупный пожар на АО «Пластик» в Узловой: загорелась емкость с этилбензолом

Крупный пожар на АО «Пластик» в Узловой: загорелась емкость с этилбензолом

Пострадавших в результате ЧП нет. Площадь пожара – 160 квадратных метров.

Информация о пожаре на узловском предприятии АО «Пластик» поступила в Центр управления в кризисных ситуациях от диспетчера Центрального пункта пожарной связи в 13.44.

На территории производственной площадки произошло возгорание емкости с этилбензолом. Сразу после возникновения пламени все сотрудники предприятия были эвакуированы. Расстояние до емкостей с ядовитым веществом нитрилакриловой кислотой — более 70 метров. Угрозы возгорания соседних емкостей нет.

Через шесть минут первые расчеты уже были на месте и приступили к ликвидации огня.

На борьбу с открытым огнем понадобилось почти два часа. Пламя потушено в 15.50. На месте ЧП работают 14 автоцистерн, 2 АКП, автолестница для подачи огнетушащего вещества и пожарный поезд. С огнем борются 72 человека.

В ведомстве отметили, что площадь пожара — 160 квадратных метров.

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Крупный пожар на предприятии: в Узловой с огнем на АО «Пластик» борются 72 человека, Фото: 1
Крупный пожар на предприятии: в Узловой с огнем на АО «Пластик» борются 72 человека, Фото: 2
Крупный пожар на предприятии: в Узловой с огнем на АО «Пластик» борются 72 человека, Фото: 3
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 16:40 0
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пожарАО Пластик
Место
Тульская областьУзловая
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