Крупный пожар на АО «Пластик» в Узловой: загорелась емкость с этилбензолом

Информация о пожаре на узловском предприятии АО «Пластик» поступила в Центр управления в кризисных ситуациях от диспетчера Центрального пункта пожарной связи в 13.44.

На территории производственной площадки произошло возгорание емкости с этилбензолом. Сразу после возникновения пламени все сотрудники предприятия были эвакуированы. Расстояние до емкостей с ядовитым веществом нитрилакриловой кислотой — более 70 метров. Угрозы возгорания соседних емкостей нет.

Через шесть минут первые расчеты уже были на месте и приступили к ликвидации огня.

На борьбу с открытым огнем понадобилось почти два часа. Пламя потушено в 15.50. На месте ЧП работают 14 автоцистерн, 2 АКП, автолестница для подачи огнетушащего вещества и пожарный поезд. С огнем борются 72 человека.

В ведомстве отметили, что площадь пожара — 160 квадратных метров.