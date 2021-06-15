В Тульской области на пожаре погиб мужчина

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

15 июня в 3.52 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре в жилом доме в с. Закопы Каменского района.

На месте происшествия работали два пожарных расчета. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, с огнем удалось справиться за 17 минут.

В результате пожара в комнате прогорел потолок, закоптились стены. В сгоревшем доме пожарные обнаружили тело 68-летнего мужчины.

Причина происшествия устанавливается.