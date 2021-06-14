От имени «Лизы Алерт» в Тульской области действуют мошенники

Они звонят в школы и предлагают провести занятия для детей. Волонтёры призывают родителей и педагогов быть бдительными.

Поисковики тульского отряда «Лиза Алерт» предупреждают жителей региона о попытках мошенничества. Как пишет официальное сообщество отряда «ВКонтакте», злоумышленники звонят в школы Тульской области и предлагают провести занятия для детей.

Представители отряда отмечают, что не знают имён и целей таких абонентов, а также напоминают простые правила, которые помогут избежать обмана:

«Инструкторы «Лиза Алерт» не звонят в учебные заведения с целью предложения провести лекцию. Заявки поступают в отряд от директоров/учителей/родителей звонком на горячую линию: 8(800)700-54-52. Все обращения обрабатываются при первой возможности. Все мероприятия, проводимые отрядом, абсолютно бесплатны, а после их окончания детям выдаются памятки, помогающие закрепить изученный материал».