новости
новости
Регистрация
От имени «Лизы Алерт» в Тульской области действуют мошенники

От имени «Лизы Алерт» в Тульской области действуют мошенники

Они звонят в школы и предлагают провести занятия для детей. Волонтёры призывают родителей и педагогов быть бдительными.

Поисковики тульского отряда «Лиза Алерт» предупреждают жителей региона о попытках мошенничества. Как пишет официальное сообщество отряда «ВКонтакте», злоумышленники звонят в школы Тульской области и предлагают провести занятия для детей.

Представители отряда отмечают, что не знают имён и целей таких абонентов, а также напоминают простые правила, которые помогут избежать обмана:

«Инструкторы «Лиза Алерт» не звонят в учебные заведения с целью предложения провести лекцию. Заявки поступают в отряд от директоров/учителей/родителей звонком на горячую линию: 8(800)700-54-52. Все обращения обрабатываются при первой возможности. Все мероприятия, проводимые отрядом, абсолютно бесплатны, а после их окончания детям выдаются памятки, помогающие закрепить изученный материал».

 

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 08:08 +3
Другие статьи по темам
Событие
поисковый отряд Лиза Алертмошенничествозанятия для детейволонтерыпоисковикипоиск людей
Место
Тульская область
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области на пожаре погиб мужчина
В Тульской области на пожаре погиб мужчина
Погода в Туле 15 июня: жара и грозовые дожди
Погода в Туле 15 июня: жара и грозовые дожди
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.