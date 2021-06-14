В Новомосковске пропал 14-летний подросток
Ян Сень ушёл из дома и не выходит на связь.
Поисковики отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона помочь в поисках 14-летнего жителя Новомосковска. Ян Сень пропал в понедельник, 14 июня.
Приметы: рост 178 см, нормального телосложения, волосы чёрные, короткие, глаза карие. Одежда: ярко-оранжевая футболка, чёрные спортивные штаны с жёлтым квадратом, синие кроссовки.
При себе имеет рюкзак защитного цвета, передвигается на белом велосипеде.
Если вы видели мальчика, звоните по телефонам: 8(800)700-54-52, 8(953)443-14-80 или 112.
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