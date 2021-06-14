В Новомосковске пропал 14-летний подросток

Ян Сень ушёл из дома и не выходит на связь.

Поисковики отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона помочь в поисках 14-летнего жителя Новомосковска. Ян Сень пропал в понедельник, 14 июня.

Приметы: рост 178 см, нормального телосложения, волосы чёрные, короткие, глаза карие. Одежда: ярко-оранжевая футболка, чёрные спортивные штаны с жёлтым квадратом, синие кроссовки.

При себе имеет рюкзак защитного цвета, передвигается на белом велосипеде.