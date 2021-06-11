Уже летом всю трассу М11 «Нева» обеспечат качественной мобильной связью

Путешественники смогут пользоваться стабильным интернетом и совершать звонки во время пути.

Оператор Tele2 договорился с инфраструктурным оператором «Линк Девелопмент» о размещении новейшего оборудования на протяжении всей трассы М11 «Нева» в Тверской, Московской, Новгородской и Ленинградской областях.

Tele2 завершит монтаж 100 высокотехнологичных базовых станций на важнейшей магистрали уже этим летом. Дополнительно оператор оснастит объекты сети оборудованием в статусе 5G Ready. Это позволит подготовить сеть для развития беспилотного грузового транспорта, поскольку в перспективе М11 станет первым беспилотным логистическим коридором.

– Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить пользователей Tele2 актуальным, высокотехнологичным и качественным сервисом, – сообщил заместитель генерального директора по технической инфраструктуре и информационным технологиям Tele2 Алексей Телков. – Стопроцентное покрытие трассы LTE, отличные голосовые услуги на всем пути между двух столиц и максимальная готовность запустить связь по технологии 5G – это важное условие для комфорта и безопасности автомобилистов и пассажиров.

Создание новейшей телекоммуникационной инфраструктуры 5G Ready вдоль важнейшего транспортного объекта – необходимое условие для развития технологий V2X (технологий машинного взаимодействия). Трасса М-11 станет до 2024 года первым в России беспилотным логистическим коридором – соответствующее соглашение на ПМЭФ-2021 подписали Министерство транспорта России и ряд логистических компаний. Развертывание новейшей телеком-инфраструктуры указывает на полную технологическую готовность сети Tele2 к поддержке беспилотного транспорта.