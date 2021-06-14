На Пролетарской набережной в Туле прошел воркаут-баттл

Фото Кирилла Романова

За две минуты любой желающий мог показать свои навыки работы на турниках.

Мероприятие было организовано Тульской региональной молодежной общественной организацией содействия развитию спорта и современного искусства «Экспресс-Арт» при поддержке «АиФ-Тула». Их проект «Тур фестиваля уличного спорта и искусства «Мастера Стилей»» в 2017 году попал в ТОП 100 проектов фонда президентских грантов.

На соревнованиях каждому участнику даётся две минуты, чтобы он на турниках показал всё своё мастерство. Очередность определяется по-уличному – ребята сбрасываются на «камень-ножницы-бумага».

Среди участников есть и девочки. Полина Кожурова занимается воркаутом год и уже может дать фору парням:

– До этого занималась спортивной гимнастикой, но на турниках больше свободы: можно придумывать себя связки, креативные элементы. После окончания школы – я перешла в 11 класс, хотела бы стать тренером.

Полина признаётся, что уже не волнуется перед соревнованиями и просто получает удовольствие от процесса.

– У нас здоровая конкуренция – хочешь быть первым, делай лучше и тренируйся, – говорит девушка.

С ней согласен и Сергей Меркулов, который связал свою жизнь с турниками 3,5 года назад и уже достиг больших результатов. На этих соревнованиях он – член жюри.

– Папа с дедушкой часто брали меня с собой на турники. Тогда я и представить не мог, что когда-нибудь мне это пригодится. Сейчас я закончился 9 класс. В планах – поехать в этом году на Чемпионат России, где есть возможность отобраться на чемпионат мира.

– Мы работаем с 2012 года. Чтобы подавать заявку на грант, надо было собрать достаточную базу, систематизировать нашу деятельность и после этого только заявлять о себе, – рассказывает руководитель организации Павел Моторный. – Вместе с нами было подано более 16 тысяч заявок со всей России, выбрали около 2500 победителей, из которых отобрали лишь сто, признанных лучшими. Мы попали в их число. Пока наш результат из Тульской области не повторил никто.

Проект «Мастера стилей» проходит и сейчас. Организаторы увлекают подростков самыми современными направлениями: брейк-данс, воркаут, скейтбординг, фриран, проводят показательные выступления, мастер-классы и семинары по уличным видам спорта. Количество желающих приобщиться к спортсменам растёт с каждым годом.