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«Накажи автохама»: легко и непринужденно через сплошную

«Накажи автохама»: легко и непринужденно через сплошную

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Туляк Алексей М. прислал в нашу традиционную рубрику видео, на котором водитель автомобиля Hyundai при повороте налево пересекает сплошную линию дорожной разметки. Это произошло в районе поворота с ул. Кирова на ул. Гармонную в Туле.
 
Судя по информации в правом нижнем углу экрана, кадры были сняты 1 июня этого года в 11.27.
 

 

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Автор: Сергей Стариков
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