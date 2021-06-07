«Накажи автохама»: легко и непринужденно через сплошную
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Туляк Алексей М. прислал в нашу традиционную рубрику видео, на котором водитель автомобиля Hyundai при повороте налево пересекает сплошную линию дорожной разметки. Это произошло в районе поворота с ул. Кирова на ул. Гармонную в Туле.
Судя по информации в правом нижнем углу экрана, кадры были сняты 1 июня этого года в 11.27.
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