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В Туле на ул. Дмитрия Ульянова женщину сбил мотоцикл
Фото очевидцев.

В Туле на ул. Дмитрия Ульянова женщину сбил мотоцикл

По предварительной информации, она перебегала дорогу в неположенном месте.

Днем 4 июня в Туле на ул. Дмитрия Ульянова произошло ДТП. Как рассказали Myslo очевидцы, женщина перебегала дорогу в неположенном месте и попала под мотоцикл. К счастью, водитель успел затормозить, поэтому лишь слегка задел ее. При этом сам мотоциклист слетел с байка.

На момент публикации новости пострадавшую осматривали медики. По предварительным данным, она получила легкие травмы.

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