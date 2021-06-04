В Туле на ул. Дмитрия Ульянова женщину сбил мотоцикл

Фото очевидцев.

По предварительной информации, она перебегала дорогу в неположенном месте.

Днем 4 июня в Туле на ул. Дмитрия Ульянова произошло ДТП. Как рассказали Myslo очевидцы, женщина перебегала дорогу в неположенном месте и попала под мотоцикл. К счастью, водитель успел затормозить, поэтому лишь слегка задел ее. При этом сам мотоциклист слетел с байка.

На момент публикации новости пострадавшую осматривали медики. По предварительным данным, она получила легкие травмы.