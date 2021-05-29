На трассе М-2 столкнулись микроавтобус, фура и легковушка: погиб человек, еще 8 пострадали

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

29 мая в 1.40 на 233-м километре автодороги М-2 «Крым» в Щекинском районе столкнулись три транспортных средства.

По предварительной информации, микроавтобус Citroen Jumper,

двигаясь в направлении Орла, врезался в стоящий грузовик MAN с полуприцепом. После этого Citroen столкнулся с Chevrolet Cruze.

Как сообщает МВД, при транспортировке в больницу скончалась 52-летняя женщина. Восемь человек с различными телесными повреждениями доставлены в медицинские учреждения. Все являются пассажирами Citroen Jumper. Среди пострадавших четверо несовершеннолетних — мальчики 2009, 2007, 2020 г. р. и девочка 2014 г. р. Они доставлены в Тульскую областную детскую клиническую больницу. После осмотра отпущены.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства происшествия. Информация уточняется.