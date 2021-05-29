Туляков приглашают спеть на Казанской набережной

Фото пресс-службы администрации Тулы.

А еще можно станцевать или прочитать стихи перед публикой.

В Туле на Казанской набережной стартовал проект «Розетка». Он направлен на реализацию таланта среди молодежи.

В районе амфитеатра на набережной установили колонки и микрофон. Любой желающий, не зависимо от возраста, мог продемонстрировать свой талант в пении, чтении стихов, танцах.

Всех, кто хочет продемонстрировать свои творческие способности, ждут каждый четверг с 18.00 до 20.00 на Казанской набережной.

Проект продлится до 26 августа.