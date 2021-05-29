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Коронавирусная статистика: в Тульской области за сутки 53 случая заболевания и 6 смертей
Фото из архива Myslo.

Коронавирусная статистика: в Тульской области за сутки 53 случая заболевания и 6 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за сутки подтвердились 53 случая коронавируса, 50 человек выздоровели, шесть скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 40 032 жителя региона, 37 543 выздоровели, 2025 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

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