Фото из архива Myslo.
Коронавирусная статистика: в Тульской области за сутки 53 случая заболевания и 6 смертей
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за сутки подтвердились 53 случая коронавируса, 50 человек выздоровели, шесть скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 40 032 жителя региона, 37 543 выздоровели, 2025 умерли.
Ситуация в российских регионах за сутки следующая:
вчера, в 11:35, 7 1495 -1
27 мая, в 11:41, 2 1141 -1
26 мая, в 11:03, 7 1321 0
25 мая, в 11:17, 8 1456 -2
Другие статьи по темам
Место