Коронавирусная статистика: в Тульской области за сутки 53 случая заболевания и 6 смертей

Фото из архива Myslo.

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

Всего с начала пандемии ковидом заразились 40 032 жителя региона, 37 543 выздоровели, 2025 умерли.

В Тульской области за сутки подтвердились 53 случая коронавируса, 50 человек выздоровели, шесть скончались.