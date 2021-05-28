«Щекиноазот» — это просто космос! Космический размах проектов компании оценили на околоземной орбите

Это знак признания огромных заслуг орденоносного предприятия в отечественной промышленности, это самые добрые и теплые пожелания перед большими и значимыми для нас событиями — вводом в эксплуатацию новых промышленных установок: «Метанол-500» и «Азотная кислота и аммиачная селитра».

Радостно от того, что даже в космосе внимательно следят за успехами щекинцев. Космонавты, пролетая над Россией, Тулой и нашим предприятием, вполне могут оценить размах строек «Азота», грандиозность и величие его производственных мощностей. И тысячи огней предприятия ночами светят так, как мерцают в небе миллионы далеких звезд…

Мы, химики, подобно космонавтам, открываем новые горизонты, выводя завод на другие орбиты. Мы обеспечиваем ему по-настоящему высокий полет. Мы устремлены в будущее и, развивая предприятие, имеем смелость быть первопроходцами. Многие проекты «Щекиноазота» и применяемые технологии действительно уникальны, им нет аналогов в мире.

Как и Юрий Гагарин, первый человек, покоривший космос, мы демонстрируем истинную мощь духа, гений инженерной мысли, силу командной работы и способность преодолевать любые трудности.

Масштаб развития нашего «Азота» — космический, грандиозный, и труд всего коллектива заслуживает самого искреннего уважения.

Покорители космоса желают «Щекиноазоту» и его коллективу новых высот в труде, исполнения всех амбициозных планов, успешной реализации проектов.

Вперед, к исполнению мечты!

кстати

Олег Новицкий

Герой Российской Федерации, летчик-космонавт РФ.

Олег Новицкий 9 апреля в третий раз отправился покорять космос — в качестве командира международного экипажа МКС-65/66 на корабле, который назван «Ю. А. Гагарин». В состав экипажа также вошли россиянин Петр Дубров и американский астронавт NASA Марк Ванде Хай.