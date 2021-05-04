Загадка выезда на улицу Дмитрия Ульянова: автохамы или чудноватая организация движения?

Туляк прислал в нашу рубрику «Накажи автохама» огромную видеоподборку. Но нарушают на них или нет?

Легким движением руки тротуар превращается… в проезжую часть!

Большую подборку нарушений ПДД прислал в редакцию Сергей Сахаров. Казалось бы, автомобили действительно едут по тротуару, с него же и выезжают на улице Дмитрия Ульянова.

Однако если посмотреть на карту, то иного пути у выезжающих с улицы Костычева на улицу Дмитрия Ульянова нет – проезжая часть там сливается с пешеходной дорожкой.

А как вы думаете, друзья, есть тут нарушение или нет?