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На матч «Арсенал» — «Спартак» будет невозможно пройти по ксерокопии и фотографии билета
Фото: vk.com/pfcarsenaltula

На матч «Арсенал» — «Спартак» будет невозможно пройти по ксерокопии и фотографии билета

ПФК «Арсенал» обращает внимание, что не вел продажу билетов в онлайн.

3 мая на Центральном стадионе Тулы состоится матч 28-го тура Тинькофф Чемпионата по футболу «Арсенал» — «Спартак».
 
Проход на эту игру будет возможен по абонементам и билетам, которые соответствуют официальному бланку клуба и имеют специальный штрих-код. То есть, пройти на стадион по ксерокопии, либо фотографии билета будет невозможно.
 
«Обращаем ваше внимание, на данный матч ПФК «Арсенал» не вел продажу билетов в онлайн. Остерегайтесь мошенников и не покупайте билеты на сторонних сайтах. С целью комфортного прохождения процедуры замера температуры и досмотра просим вас заблаговременно прибыть на стадион. Начало матча в 16.30», — сообщает ПФК «Арсенал».
 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 19:32 +3
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