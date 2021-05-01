На матч «Арсенал» — «Спартак» будет невозможно пройти по ксерокопии и фотографии билета

Фото: vk.com/pfcarsenaltula

3 мая на Центральном стадионе Тулы состоится матч 28-го тура Тинькофф Чемпионата по футболу «Арсенал» — «Спартак».

Проход на эту игру будет возможен по абонементам и билетам, которые соответствуют официальному бланку клуба и имеют специальный штрих-код. То есть, пройти на стадион по ксерокопии, либо фотографии билета будет невозможно.

«Обращаем ваше внимание, на данный матч ПФК «Арсенал» не вел продажу билетов в онлайн. Остерегайтесь мошенников и не покупайте билеты на сторонних сайтах. С целью комфортного прохождения процедуры замера температуры и досмотра просим вас заблаговременно прибыть на стадион. Начало матча в 16.30», — сообщает ПФК «Арсенал».