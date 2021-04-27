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4 способа проверить свои долги перед майскими каникулами
Фото из архива Myslo.

4 способа проверить свои долги перед майскими каникулами

А то приставы за границу не выпустят!

В преддверии майских праздников, когда многие туляки планируют выезды в том числе и за границу, судебные приставы УФССП России по Тульской области рассказывают жителям региона, как проверить себя на наличие задолженности и своевременно ее погасить.

Получить информацию о долгах и сразу их оплатить можно не выходя из дома.

Способ №1: банк данных

Самый простой и доступный способ — интернет-сервис «Банк данных исполнительных производств ФССП России».

Достаточно ввести фамилию, имя и отчество гражданина, дату его рождения или данные юридического лица, и информация об исполнительных производствах (если они есть) отобразится на экране. Там же размещена информация о том, как можно оплатить долг.

Способ №2: приложение

Можно скачать на смартфон приложение «ФССП» и в режиме онлайн отслеживать всю информацию об имеющихся задолженностях либо авторизованные пользователи могут воспользоваться сервисом в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Способ №3: мфц

Если у гражданина нет возможности выхода в интернет, он может получить информацию о наличии или отсутствии возбужденных исполнительных производств, а также сумму задолженности, обратившись в МФЦ. Информация доступна в рамках предоставления ФССП России государственной услуги: «Предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным производствам в отношении физического и юридического лица».

Способ №4: по телефону

В Управлении работает группа телефонного обслуживания. Звонки принимаются по двум телефонным номерам: 8 (4872) 65-63-10, 35-39-60. 

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 18:00 −1
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