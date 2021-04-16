В Туле лжеработники городских служб украли у двух пенсионерок 340 тыс. рублей

Накануне в Туле две пенсионерки стали жертвами мошенников. Так, в Пролетарском районе 90-летняя пенсионерка пустила в квартиру женщину, которая представилась социальным работником. Во время разговора гостья выяснила, где та хранит сбережения, и украла 250 тысяч рублей.

Аналогичная история случилась в Советском районе. У 86-летней тулячки из квартиры пропали 90 тысяч рублей после «проверки газового оборудования».

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что в полиции возбуждены уголовные дела по ст. 158 УК РФ («Кража»). Личности злоумышленников устанавливаются.