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В Туле лжеработники городских служб украли у двух пенсионерок 340 тыс. рублей

В Туле лжеработники городских служб украли у двух пенсионерок 340 тыс. рублей

Подозреваемых пока не задержали.

Накануне в Туле две пенсионерки стали жертвами мошенников. Так, в Пролетарском районе 90-летняя пенсионерка пустила в квартиру женщину, которая представилась социальным работником. Во время разговора гостья выяснила, где та хранит сбережения, и украла 250 тысяч рублей.

Аналогичная история случилась в Советском районе. У 86-летней тулячки из квартиры пропали 90 тысяч рублей после «проверки газового оборудования».
 

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что в полиции возбуждены уголовные дела по ст. 158 УК РФ («Кража»). Личности злоумышленников устанавливаются.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:55 0
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