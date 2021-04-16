Явка с повинной спустя 8 лет: всё это время убийца жил в паре метров от тела жертвы

13 апреля в болоховский пункт полиции пришел 45-летний Юрий Железнов [фамилия изменена]. Мужчина сообщил дежурному, что готов раскаяться, и признался в непредумышленном убийстве , совершенном почти восемь лет назад.

Спешный переезд после «ссоры»

Железновы – Юрий и его мать с сожителем – переехали в поселок Болоховский с Севера около десяти лет назад. 59-летний сожитель Людмилы Николаевны, Валерий, устроился охранником на завод, а сама женщина была на заслуженной пенсии.

– Семья довольно закрытая, сведения о себе по крупицам выдавали, так что их биографией мы не владеем, — рассказывают немногочисленные знакомые Железновых. — Валера был рукастым мужиком — почти в одиночку, при самой скромной помощи Юрки, отремонтировал дом.

У них забор высокий, и кто знает, что творилось за забором…

На людях же они казались самой обычной семьей — с великовозрастным сыном на шее.

Летом 2013 года Людмила Николаевна, по словам знакомых, пустила слух, что поссорилась с Валерием и от тоски переедет к дочери в Воркуту.

– Говорила, что с Валеркой они разбежались и он уехал то ли к сестре, то ли еще к каким родственникам. А в июле или августе из поселка уехала и Людмила. Юра остался один — выпивал, конечно, но не буянил. Так скажем, жил обычной жизнью безработного. Вообще его можно назвать эрудированным. Любил цитировать зарубежных классиков, а потом спрашивать: «Знаете, кто это сказал? А я знаю!»

«Совесть замучила. Страшно представить себя на его месте…»

В отделе полиции Юрий рассказал, что в июне 2013 года сильно повздорил с отчимом. Завязалась драка, из которой он вышел победителем — Валерий умер от полученных травм.

– Обнаружив, что сожитель матери скончался, мужчина закопал его тело в сарае, расположенном в паре метров от дома. По данному факту следователем СКР по Тульской области возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Причину смерти поможет установить экспертиза, но когда это произойдет, сказать сложно — останки погибшего очень долго находились в состоянии гнилостной трансформации, — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

В настоящий момент Юрий арестован, ему предъявлено обвинение. Людмила Николаевна, по нашей информации, сейчас проживает в Брянской области. Весьма вероятно, что в ближайшее время следователи вызовут ее в Тулу для дачи показаний.

– Неудивительно, что Юрия замучила совесть, он ведь ни с кем не общался по-человечески, — рассуждают соседи Железновых. — Никому не друг, а просто собутыльник. У кого сигаретку стрельнет, у кого закуски попросит.

Даже страшно представить себя на его месте — засыпать каждую ночь, зная, что ты душегуб, а твоя жертва закопана прямо под окнами дома.

Фото СУ СКР по Тульской области.

Комментарий психолога



Психолог Екатерина Григоровская:

Екатерина Григоровская – Чувство вины возникает либо сразу после происшествия, либо (у психически нестабильных людей) в момент личностных кризисов. Вероятнее всего, внутренний кризис, сопровождающийся как раз таки чувством вины, подтолкнул к возникновению потребности покаяться и рассказать о своем поступке.

…и адвоката



Адвокат Михаил Сальников: