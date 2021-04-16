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Собираемся на дачу. О чем необходимо позаботиться заранее

Собираемся на дачу. О чем необходимо позаботиться заранее

В Центральной части России наконец установилось долгожданное тепло. Это значит, что на ближайших выходных жители откроют сезон дачного отдыха.

Мы подготовили чек-лист самых нужных вещей для поездки за город. А вместе с этим собрали советы, как сделать уикенд особенно приятным.

Будьте под защитой

Весной в дорожной аптечке обязательно должны быть репелленты или специальные браслеты от клещей. Эти насекомые сейчас очень активны. И если взрослый человек сможет вовремя снять клеща с одежды, то ребенок – не всегда. А даже после кратковременного укуса необходимо ехать в клинику, сдавать кровь на вирусы и затем в волнении ждать результатов. Лучше перестраховаться и избежать таких ситуаций.

К репеллентам добавьте стандартные лекарства – от головной и зубной боли, от отравлений и укачивания и т. д., а также обязательно возьмите крем от солнечных ожогов, антисептики, бинты и пластыри. Не забудьте про запас маски: мало ли, понадобится зайти в магазин или быть в людном пространстве.

Позаботьтесь о развлечениях

Казалось бы, банальная вещь, а многие об этом забывают. Дача – это не только грядки и благоустройство, но и отдых. Вечером предлагаем устроить киносеанс для всей семьи. Теперь новинки проката или самые рейтинговые фильмы можно посмотреть без оплаты. В частности, клиенты Tele2 могут обменять неизрасходованные минуты из тарифа на фильмы в онлайн-кинотеатре Wink. Сделать это просто в приложении на смартфоне «Мой Tele2». Например, при выборе кинохита Гая Ричи «Джентльмены» продолжительностью 1 час 53 минуты у абонента из пакета спишется 113 минут.

Важно, что с интернетом Tele2 смотреть кино можно будет даже за городом. Покрытие охватывает практически все населенные пункты нашего региона. А к дачному сезону специалисты оператора повысили емкость сети в области, особое внимание уделяя тем селам и поселкам, где постоянно растет потребление трафика. Таким образом, стабильное подключение обеспечено даже в часы пиковых нагрузок – вечером и утром.

Не забудьте о еде

В жаркие деньки многие захотят приготовить шашлык. Врачи-диетологи рекомендуют везти мясо в сумке-холодильнике либо слегка заморозить его перед поездкой. Это лучше сделать, даже если дорога планируется недолгой. Таким же образом нужно поступить и с другими скоропортящимися продуктами.

Ну и напоследок – обязательно запаситесь хорошим настроением. Хорошего отдыха!

 

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