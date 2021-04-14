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Житель Тульской области вместе с подельником пытался украсть 9 тонн солярки

Житель Тульской области вместе с подельником пытался украсть 9 тонн солярки

Хищение произошло на одной из подмосковных железнодорожных станций.

В дежурную часть линейного отдела МВД России на станции «Москва – Савеловская» обратился представитель одной из топливных компаний. Он сообщил, что на нефтебазу прибыл состав из 10 железнодорожных цистерн с дизельным топливом, с одной из которых была сорвана контрольная пломба.

Полицейские установили наблюдение за составом. Их ожидания оправдались – ночью к цистернам подъехала фура. Двое неизвестных подсоединили к резервуару шланг с насосом и начали откачивать топливо.

Им удалось перелить более 9 тонн солярки – 47-летнего жителя Тульской области задержали на месте, его 35-летний подельник скрылся, но позже был задержан в аэропорту «Домодедово» сразу после возвращения из отпуска.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу», они помещены под домашний арест. Ведётся следствие.

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