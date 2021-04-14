Что тулякам нужно знать об онлайн-шопинге: пять советов от эксперта

О том, как правильно покупать и продавать в сети, чтобы это приносило только радость, рассказывает эксперт по безопасности компании «Авито» Кирилл Лавров.

Соблюдать эти правила несложно, а их эффективность доказали миллионы людей – порядка 80% пользователей «Авито», столкнувшись с мошенниками, распознают их уловки и сообщают о них службе безопасности сайта. Запомните эти советы, расскажите о них друзьям и близким, чтобы онлайн-пространство стало более безопасным даже для тех, кто делает в нем свои первые шаги.

1. Главное правило – всегда быть внимательным

Помните: переводить деньги, передавать данные банковских карт и даже переходить по присланным незнакомцами ссылкам – небезопасно. Крупнейшие маркетплейсы, банки и другие сервисы постоянно создают инструменты для защиты пользователей, но самое важное — соблюдать простые правила.

2. Никогда не переходите по ссылкам, которые вам присылают другие пользователи

Кажется, ничего необычного не происходит — продавец или покупатель присылает вам ссылку для оплаты. Но вот переходить по таким ссылкам не стоит, поскольку чаще всего они ведут на сайты-подделки, имитирующие дизайн платежных форм или известные онлайн-ресурсы. Человек оставляет на таком сайте данные своей карты, и мошенники получают доступ ко всем хранящимся на ней деньгам. Отличить подделку можно, проверив адрес сайта в строке браузера: если в ней написано что-либо, кроме avito.ru, например av1to.ru или avitopay.ru, перед вами подделка.

3. Обсуждайте детали сделки, не уходя с сайта или из приложения

Мошенники часто стремятся выманить пользователей с платформы, причем предлог может быть очень правдоподобным — продавец не сумел загрузить в объявление все фотографии машины, которую продает, а недавно еще и снял видео, на котором хорошо виден товар. Всё это он хочет прислать покупателю в мессенджере. Это выглядит правдоподобно, на что недобросовестные пользователи и рассчитывают. Пока вы остаетесь на сайте или в приложении платформы, служба безопасности может предупредить об опасности. Так, например, во встроенном мессенджере «Авито» запрещена отправка ссылок на внешние ресурсы.

4. Никому и никогда не передавайте данные карты и коды из смс-сообщений

Это правило может показаться очевидным, но мошенники придумывают самые разные поводы, чтобы убедить покупателей или продавцов назвать им код с обратной стороны карты и даже из СМС от банка. Например, злоумышленники выдают себя за сотрудников службы поддержки банков или онлайн-сервисов и требуют предоставить данные якобы из соображений безопасности. Даже сотрудники банка не имеют права запрашивать реквизиты карты, а также пароли и коды.

5. Никогда не вносите предоплату – ни полную, ни частичную

Переводить деньги незнакомым людям небезопасно, но когда речь идет о выгодной покупке, аренде квартиры или поиске высокооплачиваемой работы, люди часто забывают об этом правиле.

Добросовестный продавец никогда не потребует у вас предоплату, зато мошенники часто размещают объявления о продаже редких товаров по очень привлекательной цене, а у потенциальных покупателей требуют внести предоплату, чтобы «забронировать» востребованный товар. Получив предоплату, такие продавцы просто перестают выходить на связь.

Ту же схему мошенники используют и при аренде квартир. Часто они даже не показывают потенциальным арендаторам квартиру, сразу требуя залог или предоплату, ведь стоимость аренды якобы самая низкая в этом районе. Если вы не видели квартиру и документы арендодателей, ни в коем случае не переводите залог или предоплату, это небезопасно.

Часто на онлайн-платформы люди приходят не за товарами, а в поисках работы. Представляясь сотрудниками кадровых агентств, мошенники публикуют вакансии с зарплатой выше рынка, а затем требуют плату за контакты работодателя. Помните: добросовестные работодатели и кадровые агентства никогда не попросят денег у кандидатов.