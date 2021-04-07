Жуткое ДТП c Audi в поселке Рассвет: следствие выясняет, кто был за рулем авто
Машина не принадлежит ни пострадавшему, ни погибшему.
По факту ДТП, которое вечером 3 апреля произошло на выезде из поселка Рассвет, продолжается доследственная проверка. По уточненной информации на момент публикации новости, сейчас нет данных, кто находился за рулем авто во время дорожно-транспортного происшествия.
«Audi принадлежит третьему лицу. Предположительно, в тот вечер мужчины отдыхали у знакомых, а потом взяли у знакомого машину, чтобы покататься. По одной из версий, транспортным средством они управляли по очереди. Кто именно был за рулем в момент происшествия, будет установлено в ходе экспертизы, по отпечаткам пальцам и потожировым следам», — рассказал Myslo информированный источник.
Напомним, предполагается, что водитель авто не справился с управлением, съехал с дороги, врезался в столб ЛЭП, сбил несколько метров забора и улетел в поле. В общей сложности машина кувыркалась около 50 метров. В результате автоаварии погиб 36-летний мужчина и серьезно пострадал его 26-летний знакомый. Не исключено, что оба при этом были пьяны.
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