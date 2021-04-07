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Жуткое ДТП c Audi в поселке Рассвет: следствие выясняет, кто был за рулем авто

Жуткое ДТП c Audi в поселке Рассвет: следствие выясняет, кто был за рулем авто

Машина не принадлежит ни пострадавшему, ни погибшему.

По факту ДТП, которое вечером 3 апреля произошло на выезде из поселка Рассвет, продолжается доследственная проверка. По уточненной информации на момент публикации новости, сейчас нет данных, кто находился за рулем авто во время дорожно-транспортного происшествия.
 
«Audi принадлежит третьему лицу. Предположительно, в тот вечер мужчины отдыхали у знакомых, а потом взяли у знакомого машину, чтобы покататься. По одной из версий, транспортным средством они управляли по очереди. Кто именно был за рулем в момент происшествия, будет установлено в ходе экспертизы, по отпечаткам пальцам и потожировым следам», — рассказал Myslo информированный источник.
 
Напомним, предполагается, что водитель авто не справился с управлением, съехал с дороги, врезался в столб ЛЭП, сбил несколько метров забора и улетел в поле. В общей сложности машина кувыркалась около 50 метров. В результате автоаварии погиб 36-летний мужчина и серьезно пострадал его 26-летний знакомый. Не исключено, что оба при этом были пьяны.
 

 
Галерея
В жутком ДТП в поселке Рассвет погиб пассажир Audi A6, Фото: 1
В жутком ДТП в поселке Рассвет погиб пассажир Audi A6, Фото: 2
В жутком ДТП в поселке Рассвет погиб пассажир Audi A6, Фото: 3
В жутком ДТП в поселке Рассвет погиб пассажир Audi A6, Фото: 4
В жутком ДТП в поселке Рассвет погиб пассажир Audi A6, Фото: 5
В жутком ДТП в поселке Рассвет погиб пассажир Audi A6, Фото: 6
В жутком ДТП в поселке Рассвет погиб пассажир Audi A6, Фото: 7
В жутком ДТП в поселке Рассвет погиб пассажир Audi A6, Фото: 8
В жутком ДТП в поселке Рассвет погиб пассажир Audi A6, Фото: 9
В жутком ДТП в поселке Рассвет погиб пассажир Audi A6, Фото: 10
В жутком ДТП в поселке Рассвет погиб пассажир Audi A6, Фото: 11
В жутком ДТП в поселке Рассвет погиб пассажир Audi A6, Фото: 12
В жутком ДТП в поселке Рассвет погиб пассажир Audi A6, Фото: 13
В жутком ДТП в поселке Рассвет погиб пассажир Audi A6, Фото: 14
В жутком ДТП в поселке Рассвет погиб пассажир Audi A6, Фото: 15
В жутком ДТП в поселке Рассвет погиб пассажир Audi A6, Фото: 16
В жутком ДТП в поселке Рассвет погиб пассажир Audi A6, Фото: 17
В жутком ДТП в поселке Рассвет погиб пассажир Audi A6, Фото: 18
В жутком ДТП в поселке Рассвет погиб пассажир Audi A6, Фото: 19
В жутком ДТП в поселке Рассвет погиб пассажир Audi A6, Фото: 20
В жутком ДТП в поселке Рассвет погиб пассажир Audi A6, Фото: 21
В жутком ДТП в поселке Рассвет погиб пассажир Audi A6, Фото: 22
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 12:58 +4
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