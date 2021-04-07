Жуткое ДТП c Audi в поселке Рассвет: следствие выясняет, кто был за рулем авто

По факту ДТП, которое вечером 3 апреля произошло на выезде из поселка Рассвет, продолжается доследственная проверка. По уточненной информации на момент публикации новости, сейчас нет данных, кто находился за рулем авто во время дорожно-транспортного происшествия.

«Audi принадлежит третьему лицу. Предположительно, в тот вечер мужчины отдыхали у знакомых, а потом взяли у знакомого машину, чтобы покататься. По одной из версий, транспортным средством они управляли по очереди. Кто именно был за рулем в момент происшествия, будет установлено в ходе экспертизы, по отпечаткам пальцам и потожировым следам», — рассказал Myslo информированный источник.