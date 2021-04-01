Потомки купца Белолипецкого побывали в его бывшем доме

Фото из архива Myslo.

Последним единоличным собственником недвижимости братьев-купцов Белолипецких, в списке которой был и дом под номером 10 по улице Пятницкой (ныне — Металлистов), был Александр Александрович Белолипецкий, сын Александра Михайловича Белолипецкого.

Именно Александр Михайлович вместе с братом Иваном учредил в 1891 году Товарищество «Братья Белолипецкие в Туле». Предприятие занималось в Туле и других городах Российской империи торговлей москательными, масляными, хлебными и другими товарами. Контора названного Товарищества располагалась именно в доме №10.

Иван и Александр Михайловичи вместе с двоюродным братом Михаилом Белолипецким, известным тульским пряничником, входили в состав тульского купечества. Для различия в повседневном обиходе двух разных по своей деятельности предприятий Белолипецких, располагавшихся на одной улице, двоюродных братьев называли Белолипецкие — «братья» (фирма бакалейщиков-мукомольщиков) и Белолипецкие — «наследники» (фирма пряничников, чьи фабрика и магазин были на Пятницкой.



Александр Александрович Белолипецкий.

Гостями филиала Исторического музея стали потомки Александра Александровича Белолипецкого, одного из «братьев». Это правнучка Сергея, сына А. А. Белолипецкого Лидия Викторовна Хабутдинова и ее сын Матвей, праправнучка Лидии, дочери купца, Вера Львовна Попова. Они — туляки и представляют тульскую ветвь семьи, представители которой живут еще в Брянске и Москве.

Современные Белолипецкие носят уже другие фамилии, но бережно хранят и пополняют семейные архивы.

Сохранились и передаются из поколения в поколение отдельные документы. Например, свидетельство о смерти А. А. Белолипецкого , выданное на основе записи в книге Казанского храма, метрическое свидетельство одной из дочерей Александра Александровича. Сотрудники музея увидели и подлинник известной фотографии последнего владельца дома №10, снимки других представителей семьи, датированные началом ХХ века.