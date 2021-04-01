Потомки купца Белолипецкого побывали в его бывшем доме
Потомки последнего хозяина дома, в котором находится филиал Исторического музея в Туле, познакомились с отреставрированным зданием.
Последним единоличным собственником недвижимости братьев-купцов Белолипецких, в списке которой был и дом под номером 10 по улице Пятницкой (ныне — Металлистов), был Александр Александрович Белолипецкий, сын Александра Михайловича Белолипецкого.
Именно Александр Михайлович вместе с братом Иваном учредил в 1891 году Товарищество «Братья Белолипецкие в Туле». Предприятие занималось в Туле и других городах Российской империи торговлей москательными, масляными, хлебными и другими товарами. Контора названного Товарищества располагалась именно в доме №10.
Иван и Александр Михайловичи вместе с двоюродным братом Михаилом Белолипецким, известным тульским пряничником, входили в состав тульского купечества. Для различия в повседневном обиходе двух разных по своей деятельности предприятий Белолипецких, располагавшихся на одной улице, двоюродных братьев называли Белолипецкие — «братья» (фирма бакалейщиков-мукомольщиков) и Белолипецкие — «наследники» (фирма пряничников, чьи фабрика и магазин были на Пятницкой.
Александр Александрович Белолипецкий.
Гостями филиала Исторического музея стали потомки Александра Александровича Белолипецкого, одного из «братьев». Это правнучка Сергея, сына
Современные Белолипецкие носят уже другие фамилии, но бережно хранят и пополняют семейные архивы.
Сохранились и передаются из поколения в поколение отдельные документы. Например, свидетельство о смерти
Современная история рода Белолипецких, как и биография домов, в которых жили купцы — предмет исследования. Часть истории уже стала доступной благодаря материалам, предоставленным Историческому музею и его филиалу в Туле потомками