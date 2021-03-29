новости
новости
Регистрация
Туляк за 600 тысяч рублей купил «клад»: полиция ищет продавцов

Туляк за 600 тысяч рублей купил «клад»: полиция ищет продавцов

Жертвой мошенников оказался 80-летний мужчина.

В Туле полицейские ищут двух мужчин, подозреваемых в мошенничестве, сообщает пресс-служба УМВД России по региону. 
 
По предварительным данным, к стражам порядка обратился 80-летний туляк. Пенсионер сообщил, что на улице к нему подошли граждане, которые заявили, что нашли клад с монетами. Подчеркивая ценность находки, мужчины отметили, что могут продать найденное подешевле, так как у них нет времени заявлять о кладе властям и оформлять его официально.
 
После этого они показали пенсионеру множество монет, которые якобы нашли. Туляк поверил незнакомцам и решил выкупить клад – снял накопления с банковских счетов и передал злоумышленникам более 600 тысяч рублей. 
 
Спустя пару дней пенсионер рассказал о монетах соседям, которые открыли ему глаза: клад оказался сувенирной продукцией, имитированной под золотые и серебряные деньги XIX века.
 
В полиции по данному факту проводится проверка. 
Артем Жильцов
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 12:15 +5
Другие статьи по темам
Прочее
криминалмошенничествополицияТулаУМВД России по Тульской области

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Уборка по-тульски: кто не спрятался — я не виноват
Уборка по-тульски: кто не спрятался — я не виноват
Почти полмиллиона абонентов «Ростелекома» в ЦФО подключили сервис «Гарантия плюс»
Почти полмиллиона абонентов «Ростелекома» в ЦФО подключили сервис «Гарантия плюс»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.