Туляк за 600 тысяч рублей купил «клад»: полиция ищет продавцов
Жертвой мошенников оказался 80-летний мужчина.
В Туле полицейские ищут двух мужчин, подозреваемых в мошенничестве, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
По предварительным данным, к стражам порядка обратился 80-летний туляк. Пенсионер сообщил, что на улице к нему подошли граждане, которые заявили, что нашли клад с монетами. Подчеркивая ценность находки, мужчины отметили, что могут продать найденное подешевле, так как у них нет времени заявлять о кладе властям и оформлять его официально.
После этого они показали пенсионеру множество монет, которые якобы нашли. Туляк поверил незнакомцам и решил выкупить клад – снял накопления с банковских счетов и передал злоумышленникам более 600 тысяч рублей.
Спустя пару дней пенсионер рассказал о монетах соседям, которые открыли ему глаза: клад оказался сувенирной продукцией, имитированной под золотые и серебряные деньги XIX века.
В полиции по данному факту проводится проверка.
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