Туляк за 600 тысяч рублей купил «клад»: полиция ищет продавцов

В Туле полицейские ищут двух мужчин, подозреваемых в мошенничестве, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, к стражам порядка обратился 80-летний туляк. Пенсионер сообщил, что на улице к нему подошли граждане, которые заявили, что нашли клад с монетами. Подчеркивая ценность находки, мужчины отметили, что могут продать найденное подешевле, так как у них нет времени заявлять о кладе властям и оформлять его официально.

После этого они показали пенсионеру множество монет, которые якобы нашли. Туляк поверил незнакомцам и решил выкупить клад – снял накопления с банковских счетов и передал злоумышленникам более 600 тысяч рублей.

Спустя пару дней пенсионер рассказал о монетах соседям, которые открыли ему глаза: клад оказался сувенирной продукцией, имитированной под золотые и серебряные деньги XIX века.

В полиции по данному факту проводится проверка.