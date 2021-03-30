На пожаре в Менделеевском спасли трехцветную котейку

Испугавшись дыма и паники, кошка вырвалась из рук хозяйки и спряталась в соседней квартире.

На пожаре в поселке Менделеевский сотрудники МЧС эвакуировали 15 человек. Анна Прохорова и ее мама были в их числе.

— Пожар начался в соседней квартире. Когда нас выводили на улицу пожарные, мы с мамой схватили в первую очередь нашу любимицу — кошку Клёпу. Но она испугалась паники и дыма, вырвалась у мамы из рук и убежала обратно в квартиру. Возвращаться туда за ней было опасно. Я так плакала! Думала, Клёпа погибла! — со слезами на глазах рассказывает Аня.

Когда спасатели потушили пламя, Анна стала просить их вернуться за кошкой. И уговорила! Вместе с сотрудниками МЧС она прошла в свою квартиру и нашла там испуганную Клёпу.

Напомним, днем 30 марта в поселке Менделеевский загорелась квартира на третьем этаже дома 8б по ул. Пионерская. Выгорели две квартиры — на 3-м и 4-м этажах. Репортаж, фото и видео смотрите по ссылке.