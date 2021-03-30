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Туляк, зарезавший знакомого, отправится в колонию почти на 10 лет
Фото: СУ СКР по региону

Туляк, зарезавший знакомого, отправится в колонию почти на 10 лет

Распивали спиртное и поссорились. Отметим, что убийца моложе жертвы на 30 лет.

В Туле 31-летний местный житель признан виновным в убийстве, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
 
Судом установлено, что 6 января 31-летний обвиняемый распивал алкоголь в компании 60-летнего знакомого. Мужчины поссорились, и обвиняемый несколько раз ударил потерпевшего ножом в спину и шею. От полученных ранений тот скончался на месте происшествия.
 
Решением суда обвиняемому назначено наказание в виде 9 лет 10 месяцев лишения свободы. 
 
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