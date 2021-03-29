Уборка по-тульски: кто не спрятался — я не виноват

Зачем подметать, если можно сдуть?

Наш читатель прислал в редакцию видео, на котором снят процесс уборки территории парковки, которая находится между ул. Союзной и ул. Благовещенской в Туле.

«Так "убираются" на городской парковке возле "Искры". Тучи пыли летят на машины. Кто не спрятался — я не виноват…» — прокомментировал автор видео.

Напомним, несколько лет назад нам прислали ролик с «адским трактором», который приводил в аналогичный «порядок» автостоянку на улице Максима Горького. Убирал трактор бессмысленно и беспощадно.