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В Туле участкового признали виновным в похищении и изнасиловании коллеги

В Туле участкового признали виновным в похищении и изнасиловании коллеги

Суд вынес приговор бывшему полицейскому.

Ленинский районный суд вынес приговор бывшему участковому, которого обвиняли в похищении и насильственных действиях сексуального характера.
 
Как сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда, мужчину признали виновным и назначили ему 4,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном порядке.
 
Напомним, 28 августа прошлого года в Следственный комитет обратилась дознаватель отдела полиции «Зареченский». 31-летняя капитан заявила, что над ней надругался коллега — участковый из того же отдела, 27-летний старший лейтенант.
 
Из заявления следует, что преступление было совершено в неслужебное время. Около 7:30 утра участковый запихнул дознавателя в багажник своего автомобиля и вывез в район лесопосадки, которая находится неподалеку от деревни Прудное. Там полицейский совершил в отношении нее действия сексуального характера.
 
Отметим, подозреваемый был уволен из полиции после служебной проверки.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:22 +3
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