В Туле участкового признали виновным в похищении и изнасиловании коллеги

Ленинский районный суд вынес приговор бывшему участковому, которого обвиняли в похищении и насильственных действиях сексуального характера.

Как сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда, мужчину признали виновным и назначили ему 4,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном порядке.

Напомним , 28 августа прошлого года в Следственный комитет обратилась дознаватель отдела полиции «Зареченский». 31-летняя капитан заявила, что над ней надругался коллега — участковый из того же отдела, 27-летний старший лейтенант.

Из заявления следует, что преступление было совершено в неслужебное время. Около 7:30 утра участковый запихнул дознавателя в багажник своего автомобиля и вывез в район лесопосадки, которая находится неподалеку от деревни Прудное. Там полицейский совершил в отношении нее действия сексуального характера.

Отметим, подозреваемый был уволен из полиции после служебной проверки.