Инжиниринг, прототипирование и поддержка стартапов: как эксперты предлагают повысить эффективность экономики

Работа над Программой ведется по поручению Губернатора Алексея Дюмина. Тема сессии: «Промышленность, цифровизация, инновации».

В экспертной сессии участвовали председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев, депутаты Государственной Думы России Виктор Дзюба и Николай Петрунин, уполномоченный представитель Губернатора по взаимодействию с органами местного самоуправления Надежда Школкина, депутат Тульской областной Думы Александр Ковалев, аспирант Тульского государственного университета, член Молодежного парламента при Тульской областной Думе Дарья Лаврова, представители органов исполнительной власти области, промышленных предприятий, финансово-кредитных организаций, бизнеса, высших учебных заведений, общественных объединений.

Модератором диалога выступил Николай Петрунин. Открывая обсуждение, он отметил, что задачи, поставленные в программе социально-экономического развития области, которая была утверждена Губернатором в 2016 году, полностью выполнены, а по некоторым направлениям –перевыполнены. Новая программа должна соответствовать новым вызовам времени.

Заместитель председателя правительства Тульской области Григорий Лаврухин отметил, что для эффективного развития региону необходимо запустить новый инвестиционный цикл и сделать основной упор на эффективное использование ресурсов, перезагрузку научной базы.

- Новый вектор экономической политики региона – создание полноценных индустрий в состоявшихся отраслях экономики. В первую очередь - в области ОПК, металлургии и химии. Агропромышленный комплекс в последние годы становится одним из локомотивов развития экономики. В ближайшие пять лет необходимо усилить работу по созданию новых территорий роста, - сказал Григорий Лаврухин.

Председатель комитета Тульской области по науке и инноватике Антон Емельяненко рассказал о созданного в прошлом году научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня «ТулаТЕХ». Сейчас в его состав входит шесть университетов, 11 предприятий.

Среди целевых показателей, которые должен выполнить «ТулаТЕХ», – увеличение валового регионального продукта к 2023 году на 12%, а также увеличение количества патентов на изобретение. Сегодня в регионе отмечается низкая патентная активность.

- Необходимо выстроить системное взаимодействие с участниками «ТулаТЕХа». Будет создано единое окно для всех предприятий, университетов, которые занимаются наукой, — сказал Антон Емельяненко.

Также речь шла об Инновационном научно-технологическом центре «Композитная долина», который должен стать ведущим образовательным, научным центром с самыми современными лабораториями.

– Развитие промышленности, поддержка предпринимательства, инноваций – очень важные вопросы, но хотел бы подчеркнуть, что экономика – не конечная цель, ведь главное – это благосостояние людей, жителей региона, – сказал председатель облдумы Николай Воробьев. – Мы ставим перед собой сложные задачи в сфере экономики, чтобы в итоге улучшалось качество жизни в области, чтобы строились дороги, открывались новые производства, появлялись новые высокооплачиваемые рабочие места, чтобы дети, молодые люди учились в современных учебных заведениях, чтобы здравоохранение было одним из лучших в стране. Поэтому обращаюсь ко всем жителям области, ко всем экспертам, работодателям, предпринимателям: включайтесь активно в составление программы развития. Мы организовываем эту работу на территории всех муниципальных образований Тульской области.

Участникам экспертной сессии рассказали об инновационном развитии региона, о том, какую поддержку уже получают малые предприятия и какие новые возможности в этой сфере открываются в нашей области.

В 2020 году из-за коронавируса промышленность региона работала в условиях целого комплекса новых для нее вызовов. Это и нарушение кооперационных связей, и снижение спроса на производимую продукцию.

Несмотря на это, область закончила год с высокими экономическими показателями. Индекс промышленного производства по итогам 2020 года составил 112,4%, это 2-е место в ЦФО и 5-е место в России. Объём отгрузки в обрабатывающем производстве по итогам 2020 года составил 884,2 млрд руб.

По поручению Алексея Дюмина в регионе оперативно были разработаны и приняты четыре пакета мер поддержки бизнеса на общую сумму свыше 3 млрд рублей. В этом году принят пятый пакет мер. Основной акцент сделан на сокращении затратной части при ведении предпринимательской деятельности.

С июля стартовала программа поддержки региональных товаропроизводителей пищевой продукции «Сделано в Тульской области». Программа предусматривает продвижение продукции в торговых сетях, размещение на электронных торговых площадках, льготные финансовые программы, маркетинговое сопровождение. В 2020 году участниками программы стали 84 компании.

С 1 июля в регионе введен новый налоговый режим для самозанятых граждан. Открыты представительства центра «Мой бизнес» в Ефремове и Новомосковске. За год центр оказал предпринимателям более 16 тысяч услуг (это на 48% больше, чем в 2019 году).

Большой интерес вызвала тема цифровой трансформации, которая затрагивает практически все отрасли: производство, транспорт, медицина, образование, система «Умный город», госуслуги и т.д.

– Наша задача – сделать экономику региона максимально эффективной. Важно, что в программу не войдут те задачи, которые уже поставлены перед правительством, которые уже решаются. Это будет программа изменений, – подчеркнул зампреда правительства области Григорий Лаврухин. –

Мы ждем предложений от вас – жителей, бизнеса, экспертов. Необходимы проекты, которые будут направлены на существенные изменения.

И, похоже, недостатка в проектах у разработчиков программы не будет. Например, с энтузиазмом было воспринято предложение генерального директора ООО «КБ Специального станкостроения» Алексея Веневцева о создании инжинирингового центра и лаборатории прототипирования, которые помогли бы инновационным стартапам в реализации их проектов.

Исполнительный директор некоммерческая ассоциация «Тульский ИТ-кластер» Константин Боколяр предложил продумать вопросы господдержки региональных предприятий IT-отрасли.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тульской области, член Экспертного совета при Губернаторе Тульской области Александр Головин считает, что назрела необходимость серьезной ревизии законодательства, затрагивающего деятельность бизнеса. В числе же конкретных предложений он призвал унифицировать правила благоустройства и нормативное регулирование ярмарочной торговли в муниципальных образованиях на всей территории области, а еще установить стимулирующие нормативы по вывозу ТБО для тех предприятий, которые, к примеру, реализуют принцип раздельного сбора мусора или сдают его на утилизацию. Также Александр Головин считает, что одной из задач новой программы развития области должен стать перевод всех государственных услуг субъектам предпринимательства в цифровой формат.

Начальник управления промышленной кооперации и инжиниринга Тульской торгово-промышленной палаты Борис Карлов обратил внимание участников диалога на проблему финансового обеспечения бизнес-проектов. Он отметил, что в последние годы она перестала быть столь острой, как раньше: положительную роль сыграл целый комплекс мер господдержки, разного рода программы и фонды, однако кредитные организации при принятии решений зачастую все еще склонны учитывать эффективность действующего бизнеса, а не будущих проектов. Суть предложения в том, чтобы ресурсы господдержки были направлены и на перспективное проектное финансирование.

– Для себя сегодня отметил ряд интересных предложений, – поделился впечатлениями депутат Госдумы Виктор Дзюба. – Хорошо, что была затронута тема кооперации. Считаю, что это одна из основ развития промышленности и экономики в целом. Здесь как в семье: взрослые должны помогать детям становиться на ноги, так и в производстве – крупные предприятия способны сыграть серьезную роль в развитии малого бизнеса. Причем это взаимовыгодная поддержка. Еще одна важная тема – кадры. Нужно поднимать престиж рабочих профессий. Молодые люди должны знать, что фрезеровщики, слесари, токари получают сегодня неплохую зарплату. Но этим нельзя ограничиваться. Любой специалист заинтересован в том, чтобы работать на современном оборудовании. Кроме того, нужно заниматься решением широкого круга социальных вопросов.

– В России очень много различных научных центров, бизнес-инкубаторов, территорий с опережающим развитием, а сегодня мы увидели, что Тульская область является уникальным регионом, в котором объединяются все эти направления. У нас развитая промышленность, инновационные предприятия, есть интересные собственные разработки, которые уже реализованы в производстве, – сказала уполномоченный представитель Губернатора по взаимодействию с органами местного самоуправления Надежда Школкина. – Оценивая ситуацию в регионе и прозвучавшие сегодня предложения, хочу сказать, что Тульская область уже задала себе такую высокую планку развития, что при формировании программы, возможно, придется перепрыгнуть себя, чтобы осуществить эти амбициозные задачи и планы. Судя по настрою участников диалога, никто сворачивать с этой дороги не будет, все готовы эту высоту взять.