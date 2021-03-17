В Тульской области директора УК осудили за невыплату зарплаты

А еще мужчина не платил недоимку по налогам и страховым взносам.

В Ясногорском районе бывший директор одной из УК признан виновным в невыплате зарплаты и сокрытии денежных средств, сообщает СУ СКР по региону.

Судом установлено, что с 2017 года обвиняемый, не желая оплачивать недоимку по налогам и страховым взносам на 13 млн рублей, организовал схему, согласно которой денежные средства управляющей компании направлялись в обход расчетного счета организации и поступали контрагентам, а также подконтрольным юридическим лицам.

Кроме того, он более двух месяцев не платил зарплату работникам УК, задолжав им более 1,9 млн рублей.

Решением суда ему назначено наказание в виде 2 лет и 2 месяцев лишения свободы, с лишением права занимать руководящие должности сроком на 3 года.