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В Тульской области директора УК осудили за невыплату зарплаты

В Тульской области директора УК осудили за невыплату зарплаты

А еще мужчина не платил недоимку по налогам и страховым взносам.

В Ясногорском районе бывший директор одной из УК признан виновным в невыплате зарплаты и сокрытии денежных средств, сообщает СУ СКР по региону.
 
Судом установлено, что с 2017 года обвиняемый, не желая оплачивать недоимку по налогам и страховым взносам на 13 млн рублей, организовал схему, согласно которой денежные средства управляющей компании направлялись в обход расчетного счета организации и поступали контрагентам, а также подконтрольным юридическим лицам.
 
Кроме того, он более двух месяцев не платил зарплату работникам УК, задолжав им более 1,9 млн рублей.
 
Решением суда ему назначено наказание в виде 2 лет и 2 месяцев лишения свободы, с лишением права занимать руководящие должности сроком на 3 года.
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Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 10:30 +4
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