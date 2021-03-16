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Тулячка выиграла первенство России по пауэрлифтингу

Тулячка выиграла первенство России по пауэрлифтингу

В соревновании принимают участие 190 человек.

С 10 по 17 марта в Екатеринбурге проходит первенство России по пауэрлифтингу (силовой вид спорта, суть которого заключается в преодолении сопротивления максимально тяжелого для спортсмена весасреди юношей и девушек 14-18 лет, юниоров и юниорок 19-23 лет.
 
В соревновании принимают участие 190 спортсменов из 33 регионов страны. В весовой категории 84+ кг среди юниорок до 23 лет золотую медаль завоевала воспитанница МБУ «СШОР «Юность» Олеся Лукина.
 
Спортсменку тренирует Никита Мошаров. 
 
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