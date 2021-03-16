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Дело о мене стадиона «Арсенал» на депо в Туле: в суд вызовут Евгения Авилова и Романа Мурзина

Дело о мене стадиона «Арсенал» на депо в Туле: в суд вызовут Евгения Авилова и Романа Мурзина

По мнению адвокатов подсудимой, их показания должны уточнить те, что сегодня дал Валерий Симакович.

На следующее заседание по уголовному делу о мене территории стадиона «Арсенал» на земельный участок бывшего трамвайного депо на ул. Оборонной в суд планируется вызвать бывшего главу администрации Тулы Евгения Авилова и экс-замглавы администрации по городскому хозяйству Романа Мурзина. 

С ходатайством о вызове их в качестве свидетелей выступил адвокат подсудимой Татьяны Силаевой. Он пояснил, что это важно для уточнения показаний Валерия Симаковича, которые он давал сегодня.

Разбирательство ведет Советский районный суд. По версии следствия, «Тулгорэлектротранс» понес убытки в размере более чем 61,3 млн рублей.

Сюжет: Дело о мене территории Центрального стадиона на депо
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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Юлия Александрова
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