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Музейный квартал поборется за звание «Музей года»

Музейный квартал поборется за звание «Музей года»

16 марта в Москве, в Центральном Манеже состоится церемония вручения IX ежегодной премии The Art Newspaper Russia.

В январе 2021 года редакция газеты об искусстве The Art Newspaper Russia объявила номинантов своей ежегодной премии. В шорт-лист вошли самые значимые события в области искусства в пяти номинациях, каждая из которых соответствует рубрикам газеты: «Музей года», «Выставка года», «Книга года», «Реставрация года» и «Личный вклад».
 
За звание «Музей года» поборются Музейный квартал (Тула), Музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим» (Истра), Центральный выставочный зал «Манеж» (Санкт-Петербург).
 
Напомним, в прошлом году в рамках празднования 500-летия Тульского кремля как начала создания Большой Засечной черты состоялось открытие Музейного квартала. Уникальный кластер объединил филиалы Государственного исторического музея, музея-усадьбы «Ясная Поляна», музеев-заповедников «Поленово» и «Куликово поле».
 
Церемония IX ежегодной премии начнется в 19.30. Посмотреть прямую трансляцию можно ВКонтакте, Одноклассниках и Facebook.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:05 +1
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