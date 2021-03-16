Музейный квартал поборется за звание «Музей года»

В январе 2021 года редакция газеты об искусстве The Art Newspaper Russia объявила номинантов своей ежегодной премии. В шорт-лист вошли самые значимые события в области искусства в пяти номинациях, каждая из которых соответствует рубрикам газеты: «Музей года», «Выставка года», «Книга года», «Реставрация года» и «Личный вклад».

За звание «Музей года» поборются Музейный квартал (Тула), Музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим» (Истра), Центральный выставочный зал «Манеж» (Санкт-Петербург).

Напомним, в прошлом году в рамках празднования 500-летия Тульского кремля как начала создания Большой Засечной черты состоялось открытие Музейного квартала. Уникальный кластер объединил филиалы Государственного исторического музея, музея-усадьбы «Ясная Поляна», музеев-заповедников «Поленово» и «Куликово поле».