новости
новости
Регистрация
В Туле водитель BMW умер за рулем и спровоцировал ДТП

В Туле водитель BMW умер за рулем и спровоцировал ДТП

Трагедия случилась на Красноармейском проспекте.

Днем 11 марта в Туле на Красноармейском проспекте произошло ДТП с участием автомобиля BMW X3 и грузовика Mitsubishi Fuso. Оба транспортных средства двигались по направлению к ул. Советской, в районе пересечения с ул. Фрунзе 53-летнему водителю BMW стало плохо с сердцем, и он скончался. Об этом рассказала пассажирка авто. Машина резко увеличила скорость и врезалась в грузовик. 

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, следователь. Обстоятельства трагедии выясняются.

Галерея
В Туле водитель BMW умер за рулем и устроил ДТП, Фото: 1
В Туле водитель BMW умер за рулем и устроил ДТП, Фото: 2
В Туле водитель BMW умер за рулем и устроил ДТП, Фото: 3
В Туле водитель BMW умер за рулем и устроил ДТП, Фото: 4
В Туле водитель BMW умер за рулем и устроил ДТП, Фото: 5
В Туле водитель BMW умер за рулем и устроил ДТП, Фото: 6
В Туле водитель BMW умер за рулем и устроил ДТП, Фото: 7
В Туле водитель BMW умер за рулем и устроил ДТП, Фото: 8
В Туле водитель BMW умер за рулем и устроил ДТП, Фото: 9
показать все фотографии
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Авторы: Сергей Стариков, Кристина Вернигорина
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 15:01 +2
Другие статьи по темам
Событие
аварияДТП
Место
Тула
Прочее
умер за рулем

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Узловская прокуратура прикрыла сайт, рассказывающий о незаконных способах охоты на фазанов
Узловская прокуратура прикрыла сайт, рассказывающий о незаконных способах охоты на фазанов
ООО «МСК-НТ» проводит интенсивную претензионную работу в отношении граждан-неплательщиков
ООО «МСК-НТ» проводит интенсивную претензионную работу в отношении граждан-неплательщиков
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.