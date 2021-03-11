В Туле водитель BMW умер за рулем и спровоцировал ДТП

Днем 11 марта в Туле на Красноармейском проспекте произошло ДТП с участием автомобиля BMW X3 и грузовика Mitsubishi Fuso. Оба транспортных средства двигались по направлению к ул. Советской, в районе пересечения с ул. Фрунзе 53-летнему водителю BMW стало плохо с сердцем, и он скончался. Об этом рассказала пассажирка авто. Машина резко увеличила скорость и врезалась в грузовик.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, следователь. Обстоятельства трагедии выясняются.