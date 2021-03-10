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В Туле осудят ставропольца-мошенника: он выманил у старика более полумиллиона рублей

В Туле осудят ставропольца-мошенника: он выманил у старика более полумиллиона рублей

Мужчина обещал пенсионеру, что вернет долг с огромными процентами, но пропал сразу, как только получил деньги.

В Туле 30-летний безработный житель Ставропольского края обвиняется в мошенничестве, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
 
По версии следствия, ранее судимый обвиняемый 6 октября прошлого года приехал в Тулу, чтобы снять квартиру. Скитаясь по улицам города, мужчина познакомился с 81-летним пенсионером и смог убедить его одолжить ему крупную сумму денег. Обвиняемый заверил туляка, что чуть позже вернет займ с огромными процентами. Пенсионер поверил ставропольцу и с радостью отдал ему все свои накопленные деньги – 627 тысяч рублей.
 
В настоящее время на имущество обвиняемого (машину) наложен арест на общую сумму 645 тысяч рублей. Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу. 
 
 
 
Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 12:20 0
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