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Здание-дублер Тульского художественного музея построят к концу 2022 года
Фото из архива Myslo. Источник: rostender.info

Здание-дублер Тульского художественного музея построят к концу 2022 года

Тендер на строительство фондохранилища объявлен, с победителем музей готов заключить контракт на 488,9 млн рублей.

Объединение Тульской области «Историко-краеведческий и художественный музей» объявило тендер на строительство нового современного фондохранилища, сообщает RosTender.info.

С победителем тендера музей готов заключить контракт на 488,9 млн рублей, средства поступят из федерального бюджета. Под возведение здания отвели участок по адресу: улица Ф. Энгельса, 64. Как ожидается, подрядчик должен будет ввести готовое фондохранилище в строй не позднее 30 ноября 2022 года. Заявки на участие в тендере от строительных организаций принимают до 15 марта, в этот же день подведут итоги закупки.

Напомним, что современное фондохранилище является подарком музею от Президента России Владимира Путина, он приурочен к 100-летнему юбилею культурного учреждения. Фондохранилище будет представлять собой дублер существующего здания музея. Оба строения соединят аркой.

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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 13:52 +2
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