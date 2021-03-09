Здание-дублер Тульского художественного музея построят к концу 2022 года

Фото из архива Myslo. Источник: rostender.info

Объединение Тульской области «Историко-краеведческий и художественный музей» объявило тендер на строительство нового современного фондохранилища, сообщает RosTender.info.

С победителем тендера музей готов заключить контракт на 488,9 млн рублей, средства поступят из федерального бюджета. Под возведение здания отвели участок по адресу: улица Ф. Энгельса, 64. Как ожидается, подрядчик должен будет ввести готовое фондохранилище в строй не позднее 30 ноября 2022 года. Заявки на участие в тендере от строительных организаций принимают до 15 марта, в этот же день подведут итоги закупки.

Напомним, что современное фондохранилище является подарком музею от Президента России Владимира Путина, он приурочен к 100-летнему юбилею культурного учреждения. Фондохранилище будет представлять собой дублер существующего здания музея. Оба строения соединят аркой.