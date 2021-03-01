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«Накажи автохама»: два нарушителя всего за 4 секунды

«Накажи автохама»: два нарушителя всего за 4 секунды

Продолжаем публиковать материалы, присланные читателями в нашу традиционную рубрику.

Очевидец прислал в нашу рубрику «Накажи автохама» кадры, снятые вечером 26 февраля на Одоевском шоссе в Туле. 

На записи запечатлены сразу два интересных момента: сначала водитель Toyota при повороте налево пересекает сплошную линию разметки, а всего через четыре секунды водитель Mazda также пересекает сплошую для того, чтобы совершить обгон попутных машин.
 
Стоит отметить, что нарушения на этом участке Одоевского шоссе не редкость. Так, 18 февраля водитель Audi объехал скопившиеся перед светофором автомобили, пропустил пешехода и на красный поехал дальше. Этого нарушителя уже привлекли к ответственности.
 

 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Viber принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

 

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:59 +5
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