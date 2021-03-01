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На проспекте Ленина произошло массовое ДТП

На проспекте Ленина произошло массовое ДТП

Обошлось без пострадавших.

Вечером 1 марта напротив дома №145 по пр. Ленина в Туле произошло массовое ДТП с участием автомобилей: Volkswagen, Renault Capture, Honda CR-V, Lada 112, Mitsubishi Lancer.

По предварительным данным, после попутного столкновения Volkswagen и Renault последний собрал едущие впереди автомобили.

Водитель Renault получила незначительные травмы лица и отказалась от госпитализации. 

На момент публикации новости на месте работают сотрудники ГИБДД. Отметим, что из-за аварии затруднено движение в сторону Косой Горы. 

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На проспекте Ленина произошло массовое ДТП, Фото: 1
На проспекте Ленина произошло массовое ДТП, Фото: 2
На проспекте Ленина произошло массовое ДТП, Фото: 3
На проспекте Ленина произошло массовое ДТП, Фото: 4
На проспекте Ленина произошло массовое ДТП, Фото: 5
На проспекте Ленина произошло массовое ДТП, Фото: 6
На проспекте Ленина произошло массовое ДТП, Фото: 7
На проспекте Ленина произошло массовое ДТП, Фото: 8
На проспекте Ленина произошло массовое ДТП, Фото: 9
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Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 17:13 +3
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