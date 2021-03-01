На проспекте Ленина произошло массовое ДТП

Вечером 1 марта напротив дома №145 по пр. Ленина в Туле произошло массовое ДТП с участием автомобилей: Volkswagen, Renault Capture, Honda CR-V, Lada 112, Mitsubishi Lancer.

По предварительным данным, после попутного столкновения Volkswagen и Renault последний собрал едущие впереди автомобили.

Водитель Renault получила незначительные травмы лица и отказалась от госпитализации.

На момент публикации новости на месте работают сотрудники ГИБДД. Отметим, что из-за аварии затруднено движение в сторону Косой Горы.