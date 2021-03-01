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Мошенники убедили жительницу Тульской области взять кредит и отдать им деньги

Мошенники убедили жительницу Тульской области взять кредит и отдать им деньги

Женщина лишилась почти 400 тысяч рублей.

Накануне жертвой мошенничества стала 53-летняя жительница Щекинского района. Ей позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Собеседник заявил, что кто-то пытается взломать ее счет, и попросил перевести деньги на другой — якобы защищенный. Доверчивая жертва выполнила эти действия.

Затем мошенник убедил женщину оформить кредит и перевести деньги на этот же счет. В итоге потерпевшая лишилась 377 тысяч рублей.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области сообщили, что возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ. Устанавливаются причастные к преступлению лица.

Полицейские просят граждан быть внимательными и не верить звонящим, представляющимся службой безопасности банка. Как правило, это мошенники. Если всё же есть какие-то сомнения, важно не совершать никаких действий, о которых просят по телефону, а самим перезвонить на номер горячей линии, указанной на карте.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:29 0
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