В честь 80-летия обороны Тулы в регионе откроют два новых воинских мемориала

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Об этом сообщил губернатор Алексей Дюмин на заседании попечительского совета регионального отделения Российского военно-исторического общества.

В текущем году Тулы отметит 80-летие героической обороны города в годы Великой Отечественной войны и 45-летие со дня присвоения почетного звания «Город-Герой».

Алексей Дюмин отметил, что предстоит многое сделать, чтобы достойно отметить эти даты. Планируется создать Музей обороны Тулы, открыть новые мемориалы в парке «Патриот» и в селе Николо-Гастунь Белевского района, организовать военно-исторические фестивали, провести большую научную, исследовательскую, издательскую, поисковую работу.

Координатор «Бессмертного полка» в Тульской области Елена Гребнева рассказала, что в октябре этого года планируется провести общероссийский «Урок мужества «Тульские оборонительная и наступательная операции. Дивизии, которые спасли Москву» с участием ветеранов Великой Отечественной войны из разных городов. Зрители увидят уникальные видеоролики с материалами из личных архивов фронтовиков.

В рамках проекта «Солдатские письма. Читаем вместе» в Тульском военно-историческом музее откроется выставка, а в декабре по собранным материалам планируется создать аудиокнигу. Для школьников проведут диктант, посвященный Тульской оборонительной операции.