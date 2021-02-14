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За призыв убивать космонавтов житель Тульской области заплатит 1000 рублей

За призыв убивать космонавтов житель Тульской области заплатит 1000 рублей

Мужчина разместил видео к песне экстремистского содержания на своей странице в социальной сети.

27-летний житель г. Донского привлечен за распространение видео, внесенного в федеральный список экстремистских материалов.

Мужчина разместил видео к песне экстремистского содержания на своей странице в социальной сети. Текст песни содержит призыв к убийству космонавтов. Кроме того демонстрируются фрагменты видео, на которых изображен летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Юрий Гагарин, где его фотопортреты протыкают ножом и разрезают ножницами. 

Подсудимый признал, что разместил запись, но уже её удалил. Суд признал мужчину виновным в правонарушении по ст. 20.29 КоАП РФ (распространение экстремистских материалов) и назначил штраф в размере 1 000 рублей.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 15:17 −8
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